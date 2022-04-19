Лапорта расскажет о ходе расследования дела с билетами на матч «Барселона» – «Айнтрахт»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта примет участие в пресс-конференции, которая пройдёт сегодня, 19 апреля, чтобы представить итоги расследования, проведённого по делу массового присутствия немецких болельщиков на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу» на ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом», сообщает Sport.es.

Напомним, на матче «Барселона» — «Айнтрахт» (2:3) присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба. По сумме двух встреч в полуфинал турнира прошла немецкая команда, обыграв каталонцев с общим счётом 4:3.

Болельщики «Айнтрахта» в Барселоне

На пресс-конференции Лапорта также объявит о мерах, которые будут приняты с этого момента, чтобы подобные ситуации не повторились. Сам президент выдвинул предложение – сделать все билеты на международные матчи именными. Нововведение планируется опробовать в матче женской Лиги чемпионов «Барселона» — «Вольфсбург», который будет сыгран на «Камп Ноу» в пятницу, 22 апреля.