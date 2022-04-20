Слуцкий объяснил, почему назвал «Рубин» набором игроков после матча с «Енисеем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Я больше отталкивался от нашей игры. Понятно, что «Енисей» сейчас на ходу. Мы смотрели их матчи. Они доминируют практически в каждой игре в ФНЛ. Основная разница, ещё раз повторюсь, в том, что «Енисей», как любая другая, — это команда, а мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, которые просто выходят на определённых позициях и, естественно, просто физически мы не можем наиграть какие-то вещи что в атаке, что в обороне. Поэтому, разумеется, цельного игрового впечатления мы не можем оставлять. Мы не были на сборах этим вариантом состава, никем.



Команда всегда будет сильнее и качественнее, чем набор игроков. Мы же на данном этапе — набор игроков. И понятно, что на данном этапе ситуация вряд ли как-то до конца сезона изменится, поэтому нам нужно в этих условиях сделать максимум возможного, чтобы сохранить прописку в Премьер-Лиге», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.