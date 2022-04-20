Червиченко: Слуцкий — хороший тренер. «Рубину» не стоит резко махать шашкой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

«Химки» под моим руководством тоже доходили до финала, где не без помощи судьи проиграли армейцам. Но они бились, и выглядели в финале не хуже. В этом и есть смысл кубковых матчей, что команда из первой лиги может не только дойти до финала, но и выиграть его.



Мне кажется, «Рубин» просто подустал, потому что обескровлен. «Енисею» нечего терять: любое продвижение дальше — только в плюс. На них ничего не давит, они на хорошем настроении выносят всех. Я считаю, что Кубок России и интересен своей непредсказуемостью.



Объяснять поражение от «Енисея» отъездом легионеров — смешно? Я бы на вашем месте не смеялся. Ты наигрываешь один состав, рассчитываешь на них, а потом приходят совсем другие. Причём выпадают ключевые игроки — тут не до смеха. Кто-то может перестроиться и кого-то заменить, а у кого-то не получается. Не думаю, что надо делать какие-то поспешные выводы.



Сегодня у Слуцкого не получается, а в следующем году, вполне возможно, он будет бороться за самые высокие места. Слуцкий — хороший тренер. Хороших тренеров сейчас не так много. Кто-то может быстро сориентироваться на местности, как Карпин в «Ростове»: перегруппировать и сформировать состав, начав побеждать. Может, у Слуцкого это как-то подзатянулось. Всё равно Слуцкого ещё судьи прессуют. Я думаю, тут так резко шашкой махать точно не стоит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.