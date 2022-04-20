Джикия высказался об уходе Жиго из «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из клуба Самуэля Жиго.
«Думаю ли, что нашей с Жиго связке приходит конец? Честно, пока об этом не думаю. Сейчас я сфокусирован на другом. В глубине души понимаю, что он скоро уедет. Но что поделать? Такая футбольная жизнь, поэтому с пониманием отношусь к нему. Он с нами до конца в такой сложный момент — это о многом говорит. Жиго — большой молодец и профессионал. Всегда буду за него рад: его победам, его хорошим моментам. Он хороший человек и мой друг. Как буду его провожать? От него зависит: что он организует. Надеюсь, хлеб и соль будут на столе.
Хорошо оценю игру команды. Самое главное, что победили. Понятное дело, что во втором тайме немного открыли игру, так скажем, и могли поплатиться за это. Но в целом тоже сделали очень хорошие моменты, правда, реализация подвела немного. Но выиграли, молодцы, идём дальше!» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 апреля 2022
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