Жиго: «Спартак» провёл не очень хороший сезон, поэтому просим прощения у болельщиков

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о перспективах команды в Кубке России после победы в матче 1/4 финала турнира с ЦСКА (1:0).

«Знаю, что это мой последний шанс выиграть трофей со «Спартаком». Нам нужно идти к трофею шаг за шагом. Мы будем бороться до конца!



Наша цель до конца сезона — дойти до финала Кубка. «Спартак» провёл не очень хороший сезон, поэтому просим прощения у болельщиков. Команде нужно бороться на поле до конца — всё это для болельщиков. Мы должны отдаваться игре полностью», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.