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«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Анже» в матче 33-го тура Лиги 1

«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Анже» в матче 33-го тура Лиги 1
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«Пари Сен-Жермен» на выезде одержал разгромную победу над «Анже» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий Килиан Мбаппе. «ПСЖ» удвоил преимущество ещё в первом тайме: защитник Серхио Рамос забил с передачи Анхеля Ди Марии. Довёл счёт до разгромного Маркиньос, результативный пас вновь на свой счёт записал Ди Мария.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 28'   0:2 Рамос – 45+2'   0:3 Маркиньос – 77'
Удаления: нет / Мишю – 90+2'

В другом матче тура «Ланс» одержал домашнюю победу над «Монпелье» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Давид Перейра да Кошта и Иньятиус Ганаго.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Перейра да Кошта – 37'   2:0 Ганаго – 75'

«ПСЖ» является лидером Лиги 1, после 33 туров команда набрала 77 очков. Преследует парижан «Марсель», на счету которого 62 очка.

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