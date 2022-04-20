«ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Анже» в матче 33-го тура Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» на выезде одержал разгромную победу над «Анже» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий Килиан Мбаппе. «ПСЖ» удвоил преимущество ещё в первом тайме: защитник Серхио Рамос забил с передачи Анхеля Ди Марии. Довёл счёт до разгромного Маркиньос, результативный пас вновь на свой счёт записал Ди Мария.

В другом матче тура «Ланс» одержал домашнюю победу над «Монпелье» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Давид Перейра да Кошта и Иньятиус Ганаго.

«ПСЖ» является лидером Лиги 1, после 33 туров команда набрала 77 очков. Преследует парижан «Марсель», на счету которого 62 очка.