Экс-игрок «Челси» высказался о борьбе за топ-4 в АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался о борьбе за топ-4 в АПЛ между «Арсеналом» и Тоттенхэмом»

«Перед игрой с «Челси» я бы поставил на «шпор» из-за хорошей игры их нападающих, «Арсеналу» было трудно забивать голы в последних играх.

Дерби северного Лондона будет важным матчем, но у «Тоттенхэма» есть Гарри Кейн и Антонио Конте, и они знают, как выигрывать такие игры, поэтому я уверен, что они смогут занять четвёртое место», — приводит слова Хассельбайнка Sky Sports.

Напомним, «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 очков после 32 туров. Аналогичное количество баллов, но с лучшими дополнительными показателями имеет «Тоттенхэм», занимающий 4-е место.