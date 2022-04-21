Экс-футболист «Челси» назвал игроков клуба, которые не готовы бороться за титул в АПЛ

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк после поражения синих от «Арсенала» (2:4) в рамках перенесённого матча 25-го тура АПЛ назвал игроков клуба, которые, по его мнению, не готовы бороться за чемпионство.

«Думаю, что Тухель очень разочарован. Я не думаю, что он хочет быть слишком критичным по отношению к отдельным людям, но полагаю, что он очень разочарован в некоторых игроках.

Лукаку, Кристенсен, Сарр и Алонсо — они были недостаточно хороши для «Челси», который должен бороться за чемпионство в Премьер-лиге. Я знаю, что они больше не могут быть выбором №1 на своих позициях, но они всё ещё играют», — приводит слова Хассельбайнка Sky Sports.

Вчера 20 апреля, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:2.