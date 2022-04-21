Евсеев: тренер «Енисея» переиграл Слуцкого. Заслуженная победа над «Рубином»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал выход «Енисея» в полуфинал Кубка России по футболу.
«Понравился «Енисей». Гаранин изменил игру, понятия футболистов о тренировочном процессе. Играют ромбом, в два нападающих, так было и когда он работал в Твери. Сыграли на слабых сторонах «Рубина», понятно, что у казанцев был энергозатратный матч со «Спартаком», много эмоций оставили там. Но и «Енисей» играл в этом туре. Так что этот фактор вторичен.
Тренер «Енисея» переиграл коллегу. Красноярск в переходных фазах выглядел лучше, движения было больше, особенно в первом тайме. Заслуженная победа», — написал Евсеев в своих социальных сетях.
Завершилась четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу сезона-2021/2022. По её итогам из турнира вылетели ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Балтика». В полуфинал национального Кубка вышли «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Примечательно, что два из четырёх полуфиналистов являются представителями ФНЛ.
- 21 апреля 2022
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