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Евсеев: тренер «Енисея» переиграл Слуцкого. Заслуженная победа над «Рубином»

Евсеев: тренер «Енисея» переиграл Слуцкого. Заслуженная победа над «Рубином»
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал выход «Енисея» в полуфинал Кубка России по футболу.

«Понравился «Енисей». Гаранин изменил игру, понятия футболистов о тренировочном процессе. Играют ромбом, в два нападающих, так было и когда он работал в Твери. Сыграли на слабых сторонах «Рубина», понятно, что у казанцев был энергозатратный матч со «Спартаком», много эмоций оставили там. Но и «Енисей» играл в этом туре. Так что этот фактор вторичен.

Тренер «Енисея» переиграл коллегу. Красноярск в переходных фазах выглядел лучше, движения было больше, особенно в первом тайме. Заслуженная победа», — написал Евсеев в своих социальных сетях.

Завершилась четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу сезона-2021/2022. По её итогам из турнира вылетели ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Балтика». В полуфинал национального Кубка вышли «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Примечательно, что два из четырёх полуфиналистов являются представителями ФНЛ.

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