Гаврилов: Кубок никому не нужен — ничего не даёт. Пусть команды из низших лиг там играют

Бывший полузащитник «Динамо» Юрий Гаврилов прокомментировал результаты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.
«Кубок ничего не даёт. Поэтому отношение такое: могут выпустить резервистов, поберечь основной состав. Почти все команды РПЛ из Кубка и вылетели. Пусть команды низших лиг там играют! А так они мучаются полтора часа, ждут пенальти и только потом, возможно, проходят дальше. Мы же должны получать удовольствие! Это похоже на товарищеские матчи! Какая разница: проиграл, выиграл. До лампочки! Кубок никому не нужен», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Завершилась четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу сезона-2021/2022. По её итогам из турнира вылетели ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Балтика». В полуфинал национального Кубка вышли «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Примечательно, что два из четырёх полуфиналистов являются представителями ФНЛ.
- 21 апреля 2022
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