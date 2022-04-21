Нападающий донецкого «Шахтёра» перешёл в «РБ Зальцбург»
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«Ред Булл Зальцбург» подписал контракт с нападающим донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро. Пресс-служба австрийского клуба уже презентовала новичка в своём «твиттере».
Ранее СМИ сообщали, что в австрийском клубе Фернандо будет призван заменить Карима Адейеми, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия» и ряд других клубов.
Фернандо Педро перешёл в «Шахтёр» в 2018 году. В 2019 год он уходил в аренду в «Спортинг» и вернулся в донецкий клуб зимой 2020 года. Его контракт с «Шахтёром» был рассчитан до 2024 года.
На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
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