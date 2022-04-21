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Роман Широков поддержал идею назначения женщин-арбитров на матчи РПЛ и Кубка России

Роман Широков поддержал идею назначения женщин-арбитров на матчи РПЛ и Кубка России
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Российский специалист Роман Широков оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Женщины-арбитры? Почему нет? Я просто одну только знаю — Анастасию Пустовойтову. Если есть ещё кто-то, то почему нет? Уж попробовать точно можно. Я за то, чтобы попробовали — хотя бы отталкиваться от этого. Ничего страшного не вижу», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 41-летняя российская рефери Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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