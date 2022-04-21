Черевченко: Терюшков сказал, что мы в хороших отношениях? Надеемся, что скоро всё выплатят

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на слова члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова касательно выплат экс-наставнику красно-чёрных.

«Да, мы в хороших отношениях, нормально расстались. Если Терюшков сказал, значит, наверное, есть технический момент. Когда вопрос закроется, тогда отзовём жалобу. Если мы в хороших отношениях, надеемся, что скоро всё выплатят!» — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба. «Химки» с 25 очками занимают 13-е место в РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит» (55).