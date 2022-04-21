Черевченко: Терюшков сказал, что мы в хороших отношениях? Надеемся, что скоро всё выплатят

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на слова члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова касательно выплат экс-наставнику красно-чёрных.
«Да, мы в хороших отношениях, нормально расстались. Если Терюшков сказал, значит, наверное, есть технический момент. Когда вопрос закроется, тогда отзовём жалобу. Если мы в хороших отношениях, надеемся, что скоро всё выплатят!» — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба. «Химки» с 25 очками занимают 13-е место в РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
- 21 апреля 2022
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:01
-
18:51
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
18:12
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:21
-
17:20
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:53