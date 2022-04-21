«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимает «Барселону».
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Ферран Торрес.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему помогают ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.
После 31 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 60 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.
- 21 апреля 2022
-
23:34
-
23:27
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:31
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:28
-
21:16
-
20:54
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:16
-
20:13
-
20:11