«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимает «Барселону».



Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Ферран Торрес.

Гол Обамеянга:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему помогают ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.



После 31 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 60 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.