Футболисты киевского «Динамо» не прибудут в расположение сборной Украины 3 мая

Игроки киевского «Динамо» присоединятся к национальной сборной Украины чуть позже, чем было запланировано.

«По новой личной договорённости Мирчи Луческу с Александром Петраковым динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга в Швейцарии. В матче с «Базелем» сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того, чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6-го числа», — написал журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что руководство киевского «Динамо» отказалось отпускать футболистов в расположение сборной раньше 23 мая. При этом главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков планировал начать сбор 29 апреля. Позже стороны уладили разногласия и решили, что игроки киевской команды прибудут в расположение сборной 3 мая.