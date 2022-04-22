Футболисты киевского «Динамо» не прибудут в расположение сборной Украины 3 мая

Игроки киевского «Динамо» присоединятся к национальной сборной Украины чуть позже, чем было запланировано.
«По новой личной договорённости Мирчи Луческу с Александром Петраковым динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга в Швейцарии. В матче с «Базелем» сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того, чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6-го числа», — написал журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что руководство киевского «Динамо» отказалось отпускать футболистов в расположение сборной раньше 23 мая. При этом главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков планировал начать сбор 29 апреля. Позже стороны уладили разногласия и решили, что игроки киевской команды прибудут в расположение сборной 3 мая.
- 22 апреля 2022
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:40
-
09:10
-
08:57
-
08:45