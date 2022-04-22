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УЕФА принял решение использовать систему VAR на полуфиналах Лиги конференций

УЕФА принял решение использовать систему VAR на полуфиналах Лиги конференций
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УЕФА решил использовать систему VAR для работы судей на полуфинальных матчах Лиги конференций, сообщает пресс-служба организации. Ранее она заявила о том, что на финальной встрече в Тиране арбитры также будут использовать систему VAR.

До сих пор на турнире не использовался видеоассистент рефери из-за технических проблем и сложностей его последовательного применения в соревнованиях с участием небольших клубов.

Изначально планировалось, что VAR будет работать только на финальном матче Лиги конференций УЕФА, который пройдёт 25 мая 2022 года на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания), однако УЕФА готов внедрить технологию VAR уже на стадии полуфиналов турнира.

Напомним, «Лестер Сити» сыграет в полуфинале Лиги конференций с «Ромой», а «Фейеноорд» встретится с «Марселем». Первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи состоятся 4 и 5 мая.

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