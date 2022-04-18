Паоло Ди Канио раскритиковал Жозе Моуринью после победы «Ромы» над «Будё-Глимт»

Бывший футболист «Вест Хэма», «Лацио» и других итальянских клубов Паоло Ди Канио резко высказался о победе римской «Ромы» в 1/4 финала Лиги конференций над норвежским «Будё-Глимт».



«Рома» проиграла первый матч норвежской команде со счётом 1:2. В ответной игре в Риме подопечные Моуринью разгромили «Будё-Глимт» 4:0.



«Все восторгаются Моуринью из-за Лиги конференций, которую ещё надо выиграть, между прочим. Да вы понимаете, что у «Будё-Глимт» половина основного состава разгружает лосося в порту? Моуринью – это миф. Давайте не будем говорить о перезагрузке итальянского футбола из-за Лиги конференций, хватит этой ерунды. Нужно оценивать вещи правильно. Смешно относиться серьёзно к победе над «Будё-Глимт»!» – приводит слова Ди Канио Football Italia.