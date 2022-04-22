Квинси Промес не поехал со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

Нападающий «Спартак» Квинси Промес не поехал с красно-белыми на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что медицинский и тренерский штаб внимательно следят за здоровьем Промеса и остальных игроков, которые находятся под сомнением. Голландец не принимал участия в недавнем матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА, по итогам которого команда Квинси прошла в полуфинал турнира.

В эти минуты «Спартак» уезжает с вокзала на матч с ростовчанами. «Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).