Тухель высказался о намерении Хэмилтона и Серены Уильямс стать совладельцами «Челси»

48-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий «Челси», высказался о намерении известных спортсменов – гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и экс-теннисистки Серены Уильямс стать совладельцами лондонского клуба.
«Я слышал информацию о том, что Хэмилтон и Уильямс готовы вложиться в покупку. Больше я ничего не могу вам сказать. Я большой поклонник этих спортсменов. Они фантастические спортивные личности на корте, на гоночной трассе и вне её.
Они берут на себя ответственность и являются выдающимися спортивными деятелями в том, что они делают, за что мы их очень и очень уважаем. Я абсолютно не разбираюсь в происходящем и в том, какую роль они играют. Я бы хотел воздержаться от комментариев», — приводит слова Тухеля Mirror.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон, а также победительница 23 турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс суммарно инвестировали £ 20 млн (€ 24,2 млн) в проект консорциума по приобретению «Челси».
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