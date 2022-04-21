Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс вложили £ 20 млн в проект по покупке «Челси»

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик Льюис Хэмилтон и победительница 23 турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс суммарно инвестировали £ 20 млн (€ 24,2 млн) в компанию, которую возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон. Отмечается, что Хэмилтон и Уильямс вложили по £ 10 млн (€ 12,1 млн).

20 марта стало известно, что консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом World Athletics Себастьяном Коу и отправил предложение о покупке «Челси».

Бротон пообещал, что болельщики «аристократов» станут активно участвовать в решении вопросов, связанных с будущим клуба.

Напомним, с 2003 года владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович. 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.