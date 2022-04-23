Станислав Крапухин: Малком подойдёт к тебе, скажет: «Собака». Учит так русский язык

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин, который выступает за латвийский клуб «Ауда», рассказал об общении с бразильским полузащитником Малкомом.



«Малкому действительно интересны язык и российская культура. Но я не видел, что он ходил с энциклопедией. Но у него есть репетитор. Иногда он внезапно говорил какие-то слова. Подойдёт к тебе, скажет: «Со-ба-ка» (смеётся). Вышел из душа, видит кого-то из россиян и говорит: «Холодильник!» Кидал фразы вразнобой! Учит так язык.



Малком знает мат. Они это первым делом учат. Он его употреблял на тренировках. Значит, что человек понимает культуру (смеётся). Я не говорю, что Малком орал матом вовсю как сапожник! Он иногда в шутку мог на тренировках пару резких фраз кинуть. А так… За этим не уследишь, это – эмоции. Семак, думаю, это понимает. Сложно сдержать себя, когда не забиваешь или пропускаешь.



И ещё было видно, как он сильно хочет оправдать сумму, заплаченную за трансфер. Сильно хочет помочь «Зениту». У него виден огонь в глазах на тренировках и матчах. Даже в раздевалке – по тому, как он настраивается на игры. Номер не отбывает», — цитирует Крапухина «Спорт день за днём».