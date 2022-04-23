Экс-форвард «Зенита» Крапухин: Ловрен ничем не выделялся, Чистяков выглядит почти так же

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин, который выступает за латвийский клуб «Ауда», рассказал о тренировках команды из Санкт-Петербурга в сезоне-2020/2021.
«На тренировках удивлял Ракицкий. Его космической левой ногой и спокойствием. Мог мяч куда угодно направить. Мяч такие траектории вытворял! Говорил: «Стас, правая штанга! Пятнадцать кувырков с тебя, если попаду». И бац – попадает. И я кувыркаюсь. Я задумывался: «А у кого ещё есть такая левая? Кто ещё может выдавать такие плассеры?». Лучшая левая в РПЛ, а может, и в Европе. Ракицкого часто хвалили тренеры и партнёры.
И Артём Дзюба, конечно. Я тоже сперва относился скептически. Думал: «А что он такого показывает?». Но когда начал тренировки с ним, увидел и понял, что в его работе очень много важных мелочей, которые ценятся в футболе. К тому же он может такую разрезающую передачу отдать, которую никто не видит.
Деян Ловрен показался обыкновенным защитником высокого уровня. Выделялся стабильностью. Всегда играл на одном уровне – без спадов, но и не выше. Ничем не выделялся. Тот же Чистяков выглядит примерно так же», — цитирует Крапухина «Спорт день за днём».
- 23 апреля 2022
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