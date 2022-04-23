«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Брентфорд» в лондонском дерби

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервным рефери выступал Скотт Харрингтон.



После 33 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» набрали 58 очков. «Брайтон» за 34 тура сумел набрать 40 очков. «Пчёлы» находятся на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».