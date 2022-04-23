Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Брентфорд» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Брентфорд» в лондонском дерби
Комментарии

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервным рефери выступал Скотт Харрингтон.

После 33 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» набрали 58 очков. «Брайтон» за 34 тура сумел набрать 40 очков. «Пчёлы» находятся на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022