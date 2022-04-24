Гари Линекер восхитился достижением Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» Гари Линекер восхитился форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которому удалось забить 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче с «Арсеналом» (3:1).
«100 голов в английской Премьер-лиге на счету невероятного Криштиану Роналду.
Достичь такой отметки в конце столь трагической для него и его семьи недели – это красноречиво говорит о силе духа и стойкости этого человека. Он поразителен», – написал Линекер в своих соцсетях.
Ранее, 18 апреля, португалец сообщил, что его новорождённый сын умер. Из двух близнецов выжил только один ребёнок – девочка.
В этом сезоне 37-летний Криштиану Роналду забил 22 гола и сделал три результативные передачи в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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