Гари Линекер восхитился достижением Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» Гари Линекер восхитился форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которому удалось забить 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче с «Арсеналом» (3:1).

«100 голов в английской Премьер-лиге на счету невероятного Криштиану Роналду.

Достичь такой отметки в конце столь трагической для него и его семьи недели – это красноречиво говорит о силе духа и стойкости этого человека. Он поразителен», – написал Линекер в своих соцсетях.

Ранее, 18 апреля, португалец сообщил, что его новорождённый сын умер. Из двух близнецов выжил только один ребёнок – девочка.

В этом сезоне 37-летний Криштиану Роналду забил 22 гола и сделал три результативные передачи в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.