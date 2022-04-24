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«Химки» разгромили «Крылья Советов» в матче с двумя удалениями

«Химки» разгромили «Крылья Советов» в матче с двумя удалениями
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В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голы за «Химки» забили футболисты Денис Глушаков, Резиуан Мирзов и Илья Садыгов, а также защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, отправивший мяч в свои ворота. В составе самарской команды голом отметился форвард Максим Глушенков. На 44-й минуте встречи с поля был удалён хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба. На 61-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 29'   1:1 Глушаков – 45'   2:1 Мирзов – 50'   3:1 Садыгов – 88'   4:1 Солдатенков – 89' (автогол)
Удаления: нет / Якуба – 44', Бейл – 61'
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