Зиньковский: «Химкам» надо — вот им и помогли. У нас одного удалили, второго, всё понятно

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о работе судей в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«А что объяснять судье? Жёлтую получить? Пытался в первом тайме, когда он ещё более менее адекватно всё делал. А потом какой смысл? Надо было просто всем своим ребятам объяснить, чтобы мы не получили лишних жёлтых. Они же всё понимают. У нас там пять человек были на жёлтых карточках. Дали одному, дали второму. Одного удалили, второго удалили. Всё понятно в принципе.



«Химкам» надо, наверное, вот им и помогли. Нам ничего не надо. Мы уже за бронзу не будем бороться, ни за что не будем бороться. Наверное, поэтому. Я не знаю. Вот эти моменты с VAR пусть кто-нибудь посмотрит, как нас судят классно», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.