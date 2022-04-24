Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий армейцев Чидера Эджуке.
«Тяжёлая игра, два равных соперника. Первый тайм прошёл без моментов. Во втором тайме игра стала более открытой, появились моменты, сумели забить гол. У «Динамо» тоже были моменты, как и у нас три момента. Хорошо, что довели матч до победы», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Новость по темеВидеообзор минимальной победы ЦСКА над «Динамо» в 26-м туре РПЛ
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