Гендиректор «Шахтёра» рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба

Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба после начала военной спецоперации в Украине.

«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры только о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, о чём сегодня мы говорим.



В разговорах о существовании и о будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Сложно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.

Мы можем как-то красиво размышлять о чуть ли не продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это всё мечты», — приводит слова Палкина телеканал «Футбол 1/2/3».