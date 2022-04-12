Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Шахтёра» рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба

Гендиректор «Шахтёра» рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба
Комментарии

Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба после начала военной спецоперации в Украине.

«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры только о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, о чём сегодня мы говорим.

В разговорах о существовании и о будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Сложно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.

Мы можем как-то красиво размышлять о чуть ли не продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это всё мечты», — приводит слова Палкина телеканал «Футбол 1/2/3».

Новость по теме
Луческу рассказал, с кем из английских клубов хотел бы провести благотворительный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022