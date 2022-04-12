Гендиректор «Шахтёра» рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба
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Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, поднимался ли вопрос о существовании клуба после начала военной спецоперации в Украине.
«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры только о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, о чём сегодня мы говорим.
В разговорах о существовании и о будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Сложно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.
Мы можем как-то красиво размышлять о чуть ли не продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это всё мечты», — приводит слова Палкина телеканал «Футбол 1/2/3».
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