«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» 2 раза в сезоне впервые в истории

«Барселона» впервые в своей истории проиграла «Райо Вальекано» в Ла Лиге оба матча в сезоне.

24 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Гости одержали победу — 1:0. Единственный гол забил полузащитник гостей Альваро Гарсия на седьмой минуте матча.

Напомним, первая игра между командами, которая проходила 27 октября 2021 года, завершилась с аналогичным счётом. В той встрече единственный гол на 30-й минуте забил Радамель Фалькао

После 33 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.