«Барселона» впервые в истории проиграла три домашних матча кряду в одном сезоне
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«Барселона» впервые в истории потерпела три домашних поражения подряд за один сезон, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.
Отмечается, в истории команда был момент, когда команда потерпела три домашних поражения подряд, но это произошло в конец сезона-1997/98 и начало сезона-1998/99.
Напомним, 14 апреля «Барселона» проиграла в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Айнтрахом» (2:3) и вылетела с турнира. 18 апреля каталонский клуб на своём поле уступил «Кадису» со счётом 0:1. 24 апреля подопечные Хави проиграла на «Камп Ноу» «Райо Вальекано» со счётом 0:1.
После 33 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 63 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 15 очков.
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