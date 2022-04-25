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Мойес прокомментировал будущее Деклана Райса в «Вест Хэме» на фоне интереса «МЮ» и «Челси»

Мойес прокомментировал будущее Деклана Райса в «Вест Хэме» на фоне интереса «МЮ» и «Челси»
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Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался относительно будущего полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса в команде, на фоне интереса к игроку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я сказал то, что думаю. Нам нравится Деклан, и у него есть два с половиной года до окончания контракта, так что я не думаю, что есть повод для какой-то большой паники.

Может быть, он просто хочет больше денег. Люди отказываются от контрактов, такое случается. Игроки в клубах нередко отказываются от предлагаемых контрактов, возможно, это тактика переговоров» — приводит слова Мойеса Goal.

В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.

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