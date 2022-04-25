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Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес раскрыл планы клуба на Деклана Райса

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес раскрыл планы клуба на Деклана Райса
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий относительно будущего в команде одного из ключевых игроков Деклана Райса.

«Мы уже дали понять, что у нас нет намерения его продавать летом. У клуба с ним контракт ещё на три с половиной года, а сейчас самое главное делать приобретения на трансферном рынке, чтобы укрепить наш состав», — приводит слова Мойеса SkySports.

В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.

Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.

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