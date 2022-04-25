Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес раскрыл планы клуба на Деклана Райса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий относительно будущего в команде одного из ключевых игроков Деклана Райса.
«Мы уже дали понять, что у нас нет намерения его продавать летом. У клуба с ним контракт ещё на три с половиной года, а сейчас самое главное делать приобретения на трансферном рынке, чтобы укрепить наш состав», — приводит слова Мойеса SkySports.
В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.
Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.
- 25 апреля 2022
-
03:29
-
03:13
-
03:12
-
02:54
-
02:39
-
02:31
-
01:50
-
01:14
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:10
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:29
-
23:25
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:19