AS: Луис Суарес покинет «Атлетико» в конце сезона
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Мадридский «Атлетико» не будет продлевать контракт с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. Футболист покинет команду свободным агентом в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Diario AS.
35-летний Суарес выступает за испанскую команду с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах испанской Примеры, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.
«Атлетико» не смог обыграть «Гранаду» в 33-м туре Ла Лиги:
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