Диего Симеоне определился с заменой для Луиса Суареса в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне определился с заменой для уругвайского нападающего Луиса Суареса, который, вероятно, покинет команду по окончании сезона. Аргентинец хочет видеть в команде своего соотечественника — форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 35-летнему Суаресу, который выступает за команду с лета 2020 года, не был предложен новый контракт. Его соглашение с командой истекает в конце сезона.
24-летний Мартинес в 29 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. Матч 33-го тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Гранадой» закончился нулевой ничьёй:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 апреля 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
23:20
-
23:14
-
22:57
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
21:51
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:24
-
21:10
-
21:03
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:14
-
19:59
-
19:44
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:08
-
18:47
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:23