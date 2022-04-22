Диего Симеоне определился с заменой для Луиса Суареса в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне определился с заменой для уругвайского нападающего Луиса Суареса, который, вероятно, покинет команду по окончании сезона. Аргентинец хочет видеть в команде своего соотечественника — форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 35-летнему Суаресу, который выступает за команду с лета 2020 года, не был предложен новый контракт. Его соглашение с командой истекает в конце сезона.

24-летний Мартинес в 29 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. Матч 33-го тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Гранадой» закончился нулевой ничьёй:

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