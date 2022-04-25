Максим Глушенков: вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку» рассказал о планах после окончания аренды в самарском клубе.

«После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. Знаю, что могу лучше. Надо было второй момент реализовать — во втором тайме. За «Спартаком» слежу мало, только за результатами», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола. В текущем сезоне футболист провел в самарской команде в РПЛ 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. В матче с «Химками» в рамках 26 тура РПЛ Глушенков отличился голом.