Максим Глушенков: вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим
Поделиться
Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку» рассказал о планах после окончания аренды в самарском клубе.
«После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. Знаю, что могу лучше. Надо было второй момент реализовать — во втором тайме. За «Спартаком» слежу мало, только за результатами», — цитирует игрока «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола. В текущем сезоне футболист провел в самарской команде в РПЛ 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. В матче с «Химками» в рамках 26 тура РПЛ Глушенков отличился голом.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
14:18
-
14:11
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:23
-
13:18
-
13:10
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:53
-
12:49
-
12:46
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:12
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:13
-
11:09
-
10:56
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:18
Партнерский контент