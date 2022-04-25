Правительство Великобритании готовит реформу английского футбола

Правительство Великобритании готовит проект внесения изменений в регулирование финансовой деятельности английских футбольных клубов, сообщает Sky Sports.

Центральным элементом планов будет создание сильного независимого регулирующего органа, созданного при законодательной поддержке для обеспечения финансовой устойчивости на протяжении всей национальной игры. Так же предполагается усиленная проверка владельцев и директоров, в том числе «проверка честности» для улучшения корпоративного управления и защиты клубов и их болельщиков от недобросовестных владельцев.

План реформы возник по итогам рассмотрения обзора футбольного менеджмента опубликованном депутатом Трейси Крауч в ноябре 2021 года. Летом будет опубликован документ, содержащий 10 основных положений реформы.