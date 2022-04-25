«Облили шампанским — приятно. Но зачем портить костюм?» Чемпионское интервью с Черчесовым

Теперь у экс-тренера сборной России уже два чемпионских титула в Европе. Но есть шанс войти в историю «Ференцвароша» ещё круче!

Станислав Черчесов вместе с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии. В воскресенье команда экс-тренера сборной России обыграла дома «Уйпешт» и за четыре тура до конца чемпионата завоевала титул. Теперь Черчесов может повторить своё достижение, которого он добился в «Легии», ― тренер может завоевать золотой дубль в свой первый же сезон в новой команде. 11 мая «Ференцварош» сыграет в финале Кубка Венгрии. После успеха в лиге (и перед возможным успехом в Кубке) Черчесов дал интервью «Чемпионату».

«Ференцварош» после завоевания чемпионства Фото: fradi.hu

― Как провели чемпионскую ночь?

― Посидели с президентом, руководством, ребятами около часа на стадионе. В девять вечера я был дома. У нас сегодня уже была тренировка, выходной команде я не дал.

― Жестоко.

― У нас игра 29-го числа, после неё отдохнут. Мы просчитали, что так нам комфортнее подготовиться. Обычный рабочий процесс.



― Осознание чемпионства уже пришло?

― Да, только положительные эмоции. Достигнут успех, которого мы и хотели добиться. Радует, как команда реагирует на наши требования, как выполняет всё на поле. Мы довольны, что на правильном пути. Да, не всегда всё получается, но главное, что мы понимаем друг друга. Хотя у нас тут почти Вавилонская башня ― игроки из 14 стран, но мы должны друг друга слышать. Да, у всех разный менталитет, но это даёт возможность развиваться.

― Как опишете чемпионский матч?

― Ничья не делала нас чемпионами. С «Уйпештом» было дерби, к тому же игра за титул. На установке я предупредил игроков, что будет тяжело и напряжённо. Пропустили в самом начале с пенальти, но сумели отыграться. Надо было проявить спокойствие, в концовке было непросто в меньшинстве, но выдержали и выиграли.

― После матча вас облили шампанским. Эмоционально?

― Приятно. Другое дело, зачем костюм-то портить? Казённое же добро. Богатство бы принесли, было бы приятнее (смеётся).

― Из сборной ребята поздравили?

― Да, многие. Дзюба написал, Газинский, Семёнов, Баринов и остальные ребята. Вообще поздравлений было большое количество, очень приятно.



***



― С руководством будущий сезон уже обсуждали?

― Президент на сегодня назначил небольшой ужин. Хотим стратегически наметить, что нам делать. Обсудим селекцию и наши планы.

― Из «Легии» вы ушли сразу после золотого дубля. Здесь эта ситуация исключена?

― Да. В Польше у меня была опция ухода из клуба. Здесь у меня действующий контракт. Больше ни о чём не думаем. Победу в чемпионате восприняли по-рабочему. Народ нас принял, культурно относятся, на улицах узнают.



― Как воспринимаете тот факт, что, вполне вероятно, будете единственным российским тренером в Лиге чемпионов в следующем сезоне?

― Никак. Концентрируюсь только на работе, работаю вместе со штабом, ни на что не отвлекаемся. Есть желание выйти в группу Лиги чемпионов, как раз обсудим с президентом, что для этого нужно. Здесь важно, чтобы было как в том тосте: «Желания должны совпадать с нашими возможностями».

«Ференцварош» празднует чемпионство Фото: fradi.hu

― Этим периодом в Венгрии полностью довольны?

― Да. Начало было тяжёлое, о чём я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было. Такого в моей карьере я ещё не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.



― Теперь задача взять золотой дубль?

― Да, но пока об этом не думаем. У нас до финала ещё три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить. «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба.