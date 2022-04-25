Капитан «Бетиса» Хоакин объявил, что продолжит карьеру

Капитан «Бетиса» Хоакин заявил, что намерен провести ещё один сезон в команде. Испанскому полузащитнику 21 июля исполнится 41 год. Он сделал заявление на мероприятии, которое прошло на стадионе «Бетиса» по случаю победы клуба в Кубке Испании.
«Не знаю, не рухнет ли мой план. Я собираюсь остаться ещё на один год», – приводит слова Хоакина Canal Sur Radio.
Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В сезоне-2021/2022 «Бетис» сумел стать обладателем Кубка Испании спустя 17 лет. В финале турнира «Бетис» обыграл «Валенсию» в серии пенальти. В сезоне-2004/2005 капитан клуба Хоакин также выигрывал этот трофей вместе с командой.
В этом сезоне испанский полузащитник провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 31-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Бетис» (1:2):
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