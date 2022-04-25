«Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» не смогли выявить победителя в матче АПЛ
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В матче 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Голов в этой игре забито не было. Главный арбитр встречи Даррен Ингланд показал в матче четыре жёлтые карточки. Два предупреждения получили футболисты «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен и Джоэл Уорд. Ещё две жёлтые карточки — на счету игроков «Лидса» Дэниела Джеймса и Диего Льоренте.
«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (34) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).
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