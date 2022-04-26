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Киевское «Динамо» обыграло дортмундскую «Боруссию» в товарищеском матче в Германии

Киевское «Динамо» обыграло дортмундскую «Боруссию» в товарищеском матче в Германии
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В товарищеском матче дортмундская «Боруссия» принимала киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 4-й минуте встречи счёт открыл вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс. Через пять минут полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский сравнял счёт. На 11-й минуте форвард Владислав Ванат вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Ванат оформил дубль. На 65-й минуте защитник дортмундской «Боруссии» Том Роте сократил отставание хозяев и установил итоговый счёт встречи.

Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно о досрочном завершении розыгрыша чемпионата Украины сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Шахтёр».

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