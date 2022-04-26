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Клопп – о травме Фирмино: он еще не готов играть

Клопп – о травме Фирмино: он еще не готов играть
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал процесс восстановления нападающего мерсисайдцев Роберто Фирмино.

«Я думаю, он ещё не готов играть. Он тренируется в общей группе, но я не уверен в его готовности. Возможно, кто-то сможет меня удивить и скажет мне «Бобби готов». Я бы обнял этого человека, но не думаю, что это произойдёт», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее из-за травмы стопы Фирмино пропустил игры с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 38 млн.

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