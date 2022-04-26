Клопп высказался о необходимости выигрывать каждую игру для борьбы за титулы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, давит ли на него необходимость выигрывать каждую игру, чтобы оставаться в борьбе за победу в турнирах.
«В начале сезона мы не делали этого достаточно часто, но это было именно так. Куда бы мы ни пошли, в какой бы ситуации ни находились, хорошей или плохой, выиграли последний матч или проиграли, мы — «Ливерпуль», и в любом турнире все будут сражаться, как будто игра с нами — последняя игра сезона. Мы должны бороться так, как будто не побеждали последние 12 лет. Такова ситуация с тех пор, как я пришёл сюда, и она не изменилась. Просто ситуация в целом дала нам эти дополнительные силы. Если мы хотим что-то выиграть в этом году, нам лучше начать побеждать сейчас, потому что иначе всё может закончиться, так и не начавшись. Вот и всё», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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