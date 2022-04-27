Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вход на матч 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» будет бесплатным

Вход на матч 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» будет бесплатным
Комментарии

«Химки» приняли решение сделать бесплатным вход на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Вход на стадион будет осуществляться по специальным пригласительным билетам. Один болельщик может получить до четырёх входных билетов в одни руки.

В день матча билеты можно будет получить при входе на сектор стадиона у сотрудника контрольно-распорядительной службы (стюарда), начиная с 15:30 мск.

Напомним, «Зенит» укрепил лидерство по итогам матчей 26-го тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» (3:1) и набрали 58 очков. «Химки» (28) после победы над «Крыльями» занимают 12-е место, у них равное количество очков с «Нижним Новгородом» (28), но по дополнительным показателям выше расположилась подмосковная команда. «Уфа» (22) и «Арсенал» (21), проигравшие в своих матчах, располагаются в зоне вылета.

Новость по теме
«Маккаби Хайфа» может приобрести защитника «Химок» Александра Филина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022