Вход на матч 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» будет бесплатным

«Химки» приняли решение сделать бесплатным вход на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Вход на стадион будет осуществляться по специальным пригласительным билетам. Один болельщик может получить до четырёх входных билетов в одни руки.



В день матча билеты можно будет получить при входе на сектор стадиона у сотрудника контрольно-распорядительной службы (стюарда), начиная с 15:30 мск.



Напомним, «Зенит» укрепил лидерство по итогам матчей 26-го тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» (3:1) и набрали 58 очков. «Химки» (28) после победы над «Крыльями» занимают 12-е место, у них равное количество очков с «Нижним Новгородом» (28), но по дополнительным показателям выше расположилась подмосковная команда. «Уфа» (22) и «Арсенал» (21), проигравшие в своих матчах, располагаются в зоне вылета.