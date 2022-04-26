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«Маккаби Хайфа» может приобрести защитника «Химок» Александра Филина

«Маккаби Хайфа» может приобрести защитника «Химок» Александра Филина
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Защитник «Химок» Александр Филин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. Об этом сообщает Sports Walla.

По информации источника, в россиянине заинтересован «Маккаби Хайфа», занимающий первое место в национальном первенстве. Александр в этом сезоне провел 16 матчей и недавно оправился от травмы, из-за которой он выбыл из игры примерно на четыре месяца.

«Хайфа» с 59 очками лидирует в чемпионате страны. «Хапоэль», занимающий вторую строчку, имеет в своём активе 55 очков. 25-летний Филин также ранее выступал за «Нижний Новгород» и «Тамбов». Его существенным преимуществом является то, что он женат на израильтянке, поэтому не будет считаться легионером. Решение по Филину примут по истечении сезона.

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