«Маккаби Хайфа» может приобрести защитника «Химок» Александра Филина

Защитник «Химок» Александр Филин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. Об этом сообщает Sports Walla.

По информации источника, в россиянине заинтересован «Маккаби Хайфа», занимающий первое место в национальном первенстве. Александр в этом сезоне провел 16 матчей и недавно оправился от травмы, из-за которой он выбыл из игры примерно на четыре месяца.

«Хайфа» с 59 очками лидирует в чемпионате страны. «Хапоэль», занимающий вторую строчку, имеет в своём активе 55 очков. 25-летний Филин также ранее выступал за «Нижний Новгород» и «Тамбов». Его существенным преимуществом является то, что он женат на израильтянке, поэтому не будет считаться легионером. Решение по Филину примут по истечении сезона.