Шаронов объяснил, в каких компонентах нужно прибавить Хвиче, чтобы закрепиться в «Наполи»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Ошибочное мнение, что в Италии все играют только от обороны. Сейчас футбол меняется. Если обратить внимание на стиль практически любой итальянской команды, то акцент больше делается на атаку. Но высокая организация игры осталась — это факт.
Что касается трансфера Хвичи в «Наполи», для него это однозначно шаг вперёд. Способен ли он закрепиться в составе «Наполи»? Думаю, ему надо будет немного поучиться, превратиться из яркого игрока в футболиста, который играет более продуктивно. Нужно прибавить в некоторых компонентах игры, стать более универсальным игроком.
Я хорошо знаю Хвичу, мы много про это говорили. Его действия должны нести за собой определённый продукт, а не просто яркость. Все яркие действия — это больше для болельщиков, а тренеры по-другому оценивают игру. В «Наполи» Хвиче нужно будет прибавлять в игре в обороне. Там по-любому будут высокие требования.
Для Кварацхелии это отличный переход, это новый опыт. Надеюсь, что у него всё получится, и искренне ему этого желаю», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 апреля 2022
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