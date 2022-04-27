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Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи»

Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи»
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Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи» в следующем сезоне, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети. Об этом заявил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.

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