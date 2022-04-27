«Вулверхэмптон» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша

Руководство «Вулверхэмптона» хочет приобрести нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, боссы «волков» рассматривают вариант с приобретением 25-летнего португальца. Трансфер может стоить около € 18 млн, так как в следующем году контракт Гонсалу с «летучими мышами» истечёт.
Гедеш выступает за «Валенсию» на постоянной основе с 2018 года. Он перешёл в команду из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
«Валенсия» обыграла «Эльче» благодаря голу Гедеша:
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В текущем сезоне Ла Лиги Гедеш провёл 31 игру, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач, а также получил две жёлтые карточки.
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