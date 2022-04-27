Тренерище! Эмери — в двух шагах от финала Лиги чемпионов. LIVE

Привет, друзья! Футбольная фиеста в Европе продолжается. Во вторник «Манчестер Сити» с «Реалом» разыграли изумительный по сюжету и красоте спектакль в первом полуфинале Лиги чемпионов — сегодня должно быть не менее увлекательно. Что Клопп, что Эмери — мужчины отважные и экспрессивные, и их команды — под стать своим тренерам. Так что битва «Ливерпуля» с «Вильярреалом» в принципе не может получиться скучной — там тоже огонь будет полыхать. Тем более что другого такого шанса войти в историю этому поколению «подводников» может и не представиться — для многих из них это главные матчи всей жизни. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи на «Энфилде». Начало матча — в 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!