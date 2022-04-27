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21:15 Мск
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«Ливерпуль» — «Вильярреал» онлайн, 27 апреля 2022 — прямая трансляция матча 1/2 финала Лиги Чемпионов

Тренерище! Эмери — в двух шагах от финала Лиги чемпионов. LIVE
Олег Лысенко Павел Прохоров
,
Унаи Эмери
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Сегодня на «Энфилде» будет жарко.

Привет, друзья! Футбольная фиеста в Европе продолжается. Во вторник «Манчестер Сити» с «Реалом» разыграли изумительный по сюжету и красоте спектакль в первом полуфинале Лиги чемпионов — сегодня должно быть не менее увлекательно. Что Клопп, что Эмери — мужчины отважные и экспрессивные, и их команды — под стать своим тренерам. Так что битва «Ливерпуля» с «Вильярреалом» в принципе не может получиться скучной — там тоже огонь будет полыхать. Тем более что другого такого шанса войти в историю этому поколению «подводников» может и не представиться — для многих из них это главные матчи всей жизни. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи на «Энфилде». Начало матча — в 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!

Выведет ли Эмери «Вильярреал» в финал Лиги чемпионов? Опрос Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»
Live Олег Лысенко

☝️ Интересно, что пока единственное выездное поражение в этой ЛЧ банда Эмери потерпела в Англии — 1:2 в Манчестере от «МЮ». Правда, это было давно — ещё в конце сентября 2021-го…

11:56 Олег Лысенко

🗣 Судя по всему, Эмери и сегодня настроен оптимистично. Ну а чего ему бояться после «Юве» и «Баварии»?!

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа в 1/8 финала над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» – классная команда, как и «Бавария». Нас ждёт увлекательное противостояние».
11:28 Олег Лысенко

Выведет ли Эмери «Вильярреал» в финал Лиги чемпионов? Опрос

📊 А вы верите в нашего старого доброго знакомого Унаи?

11:25 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»

📺 В прямом эфире матч покажет федеральный канал «Матч ТВ». Самая полная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Комментарии
Новости. Футбол
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