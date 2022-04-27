Тренерище! Эмери — в двух шагах от финала Лиги чемпионов. LIVE

Привет, друзья! Футбольная фиеста в Европе продолжается. Во вторник «Манчестер Сити» с «Реалом» разыграли изумительный по сюжету и красоте спектакль в первом полуфинале Лиги чемпионов — сегодня должно быть не менее увлекательно. Что Клопп, что Эмери — мужчины отважные и экспрессивные, и их команды — под стать своим тренерам. Так что битва «Ливерпуля» с «Вильярреалом» в принципе не может получиться скучной — там тоже огонь будет полыхать. Тем более что другого такого шанса войти в историю этому поколению «подводников» может и не представиться — для многих из них это главные матчи всей жизни. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи на «Энфилде». Начало матча — в 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!
☝️ Интересно, что пока единственное выездное поражение в этой ЛЧ банда Эмери потерпела в Англии — 1:2 в Манчестере от «МЮ». Правда, это было давно — ещё в конце сентября 2021-го…
🗣 Судя по всему, Эмери и сегодня настроен оптимистично. Ну а чего ему бояться после «Юве» и «Баварии»?!
«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа в 1/8 финала над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» – классная команда, как и «Бавария». Нас ждёт увлекательное противостояние».
Выведет ли Эмери «Вильярреал» в финал Лиги чемпионов? Опрос
📊 А вы верите в нашего старого доброго знакомого Унаи?
Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»
📺 В прямом эфире матч покажет федеральный канал «Матч ТВ». Самая полная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
- 27 апреля 2022
-
11:54
-
11:53
-
11:44
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:13
-
11:04
-
10:50
-
10:34
-
10:34
-
10:30
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:56
-
09:50
-
09:47
-
09:42
-
09:23
-
09:19
-
09:16
-
08:30
-
08:08
-
07:45
-
03:48
-
03:31
-
03:27
-
02:55
-
02:47
-
02:04
-
01:59
-
01:42
-
01:31