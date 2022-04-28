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Главный тренер «Рейнджерс»: мы хорошо готовы к «Лейпцигу»

Главный тренер «Рейнджерс»: мы хорошо готовы к «Лейпцигу»
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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «РБ Лейпциг».

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника. Мы просмотрели много матчей «Лейпцига», поэтому хорошо готовы. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем всё возможное для выхода в финал.

Нам нужно больше атаковать и создавать моменты, делать нужные вещи в правильные моменты. Будут моменты, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок», — приводит слова ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск.

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