Главный тренер «Рейнджерс»: мы хорошо готовы к «Лейпцигу»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «РБ Лейпциг».



«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника. Мы просмотрели много матчей «Лейпцига», поэтому хорошо готовы. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем всё возможное для выхода в финал.



Нам нужно больше атаковать и создавать моменты, делать нужные вещи в правильные моменты. Будут моменты, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок», — приводит слова ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск.