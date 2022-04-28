Мино Райола опубликовал пост в соцсетях после информации о своей смерти

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на информацию СМИ о своей смерти.

«Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я также способен воскрешаться», — написал Райола в своём «твиттере».

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник агента сообщил, что Мино находится в плохом состоянии, но жив.

Райола представляет интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.